شكرا لقرائتكم خبر عن محور سمالوط بالمنيا انجاز جديد يربط الطرق الرئيسية بشرق وغرب النيل ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعد الدولة لافتتاح محـور سمالـوط على النيل والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.872 مليار جنيه وطـوله 24 كم وعرضه 21 مترًا، بعدد 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجاه، ويشمل المحور على عدد 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبري كم أهمها كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلى نهر النيل – كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي ، و17 نفقًا لتفادي التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف ومن المخطط الانتهاء منه نهاية الشهر القادم.

ويساهم المحور الجديد ، في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة- أسيوط) االصحراوى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط في المنيا.

ويساهم المحور الجديد في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، ويأتي تنفيذا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل حيث تم التخطيط لإنشاء عدد (21) محورا جديدا على النيل تضاف على محاور وكباري النيل القائمة.