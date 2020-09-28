شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإدارة الهندسية الميكانيكية بالرى: لدينا 117 مخرا صناعيا للسيول بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حسن يحيى، رئيس الإدارة الهندسية الميكانيكية بوزارة الرى، إن ارتفاع منسوب مياه النهر يتم من خلال غسيل وتجديد مياه نهر النيل. وأضاف المهندس حسن يحيى، خلال لقائه الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن مركز التنبؤات بالفيضانات يعمل طوال السنة، لافتا إلى أن مقر السيول مقر صناعي عبارة وادي وهو مكان منخفض بين جبلين.

وأشار إلى أنه لدينا 117 مخرا صناعيا للسيول فى محافظات مصر، موضحا أنه فى الدلتا يتم استغلال مياه الفيضانات في الرى، وفى البحر الأحمر وسيناء يتم استغلالها في الزراعات الموسمية.