شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تعرفها عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى الذكرى الـ50 لوفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الذكرى الـ50 على وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث حملت حياته العديد من الأسرار والكواليس التى لا يعرفها كثيرون خاصة عن مرحلة الطفولة والشباب، فالمصريون يعرفون الزعيم الحاسم القوى صاحب القرارات المصيرية، ولكن لا يعرفون عبد الناصر الطفل والشباب، ويستعرض ”الخليج 365”، أبرز 9 معلومات لا يعرفها الكثيرون عن عبد الناصر.

-تردد على 3 منازل بين القاهرة والإسكندرية وتنقل بين مدارسهم.

-ناظر المدرسة الإنجليزى فصله بسبب دعوته للطلاب للثورة وزملاؤه تضامنوا معه وأعلنوا الإضراب حتى التراجع عن الفصل.

-كتابات مصطفى كامل وروايات توفيق الحكيم القراءات المفضلة لـ"عبد الناصر" وحبه لحركة التنوير الفرنسية دفعه لكتابة مقال عن "فولتير" بمجلة المدرسة.

- مرحلة الثانوية كانت بداية تشكيل نشاطه الثورى وقاد المظاهرات الطلابية ضد الإنجليز.

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-عبد الناصر كان يهوى الفن وشارك فى مسرحية بالمدرسة الثانوية لـ"شكسبير" وأدى دور "يوليوس قيصر".

- جرح فى المظاهرات الطلابية عام 1935 برصاص القوات الإنجليزية وذكر اسمه ضمن المصابين فى مجلة "الجهاد"

- انضم لحزب مصر الفتاة لمدة عامين خلال نشاطه الثورى ضد الإنجليز وعزف عن الانضمام لأى جماعة دينية وعلى رأسها الإخوان.

- عبد الناصر كان يهوى الفن وشارك فى مسرحية بالمدرسة الثانوية لـ"شكسبير" وأدى دور "يوليوس قيصر".

- الكلية الحربية ترفض التحاقه بها نظرا لنشاطه الثورى والرئيس الراحل لا ييأس ويواصل المحاولات.