شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تؤكد خلق فرص عمل بالمنيا من خلال الاهتمام السياحى بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اليوم الدكتور أحمد حميده مدير عام المتحف الآتونى (متحف أخناتون بالمنيا)، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود نائب المحافظ، الدكتورة منال أبو سمرة مقرر المجلس القومى للمرأة بالمنيا، ووفد مرافق من قيادات العمل المجتمعى بالمنيا.

حيث أشادت وزيرة الهجرة بهذا الصرح الآثرى العظيم، والذى يعد منارة حضارية وثقافية بشمال الصعيد، وتابعت الوزيرة أن الاهتمام بالقطاع السياحى بمحافظة المنيا، من شأنه أن يوفر آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة، وهو ما يعد وسيلة فعالة لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

ومن ناحيته، أوضح " القاضى" محافظ المنيا أن المحافظة تضم كنوزاً أثرية فى ربوعها مثل: تونا الجبل، تل العمارنة وبنى حسن، وغيرها من المعابد الفرعونية التى تضمها المحافظة.

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وقدم "حميده" وعضو اللجنة المصرية الالمانية لتسيبر أعمال المتحف شرح تفصيلى عن فكرة ومشروع المتحف من خلال عرض تقديمى (presentation)، قام به الأول، بدأ العرض بوصف المتحف الآتونى، والذى يأخذ الشكل الهرمى بارتفاع 54م، على مساحة 5000 متراً مسطحاً، و14 قاعة للعرض الدائم وصالة للعرض المؤقت.

كما يضم تصميم المتحف مسرحاً يتسع لأكثر من 800 شخص، متحدثاً عن سيناريو العرض المتحفى المتميز، الذى يتحدث عن فترة من أهم حقب التاريخ المصرى، وهى حقبة الملك اخناتون، كما نوه عن دور المتحف المستقبلى والذى يعد منارة ثقافية، ومؤسسة تعليمية تربوية، وترفيهية تعمل على ربط المجتمع المحيط به.

ومن جانبه أضاف الدكتور محمد محمود، المشرف على المشروع فى لجنة أصحاب المصالح مع الجانب الألماني، أنه يأمل أن تنتهى تشطيبات المتحف قريباً، ليتم افتتاحه للجمهور، ليكون نقطة انطلاق للسياحة الداخلية والخارجية لمحافظة المنيا.