شكرا لقرائتكم خبر عن المترو ينفى تعطل أحد القطارات بالخط الأول: الحركة منتظمة وتعمل بكامل الطاقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ما تردد حول تعطل أحد القطارات بالخط الأول حلوان المرج الجديدة.
حيث أكدت الشركة في بيانها ان هذا الخبر عار تماما من الصحة وان حركة مترو الأنفاق بخطوط المترو الثلاثة تعمل بإنتظام فى الإتجاهين ولا يوجد بها أى أعطال .
وتهيب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحري الدقة عند نشر اي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي والهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا والرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة للتأكد من أى خبر.
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