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جهاز مرفق الكهرباء يحل مشكلة تهالك الأعمدة فى نجع سباق بقنا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، مشكلة تهالك الأعمدة وأسلاك الكهرباء الموصلة للمنازل فى نجع سباق بقنا ، موضحا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه بدراسة وبحث الشكوى مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها المنطقة محل الشكوى أفادت بما يلى:

 

- أن شبكة توزيع الكهرباء بنجع سباق تم إدراجها ضمن الخطة الذاتية 2020/2021م بالمهمات الآتية:-

 

• عدد (1) محول بكشك قدرة 200ك.ف.أ كامل بالمشتملات.

 

• عدد (4) أعمدة جهد منخفض بالمشتملات.

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• (5كم) موصلات معزولة مقطع 70مم2.

 

• (2كم) موصلات معزولة 50مم2.

 

- وسوف يتم الإنتهاء والتنفيذ خلال الربع الثاني من الخطة الذاتية للشركة للعام المالي 2020/2021.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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