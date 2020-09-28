شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مرفق الكهرباء يحل مشكلة تهالك الأعمدة فى نجع سباق بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، مشكلة تهالك الأعمدة وأسلاك الكهرباء الموصلة للمنازل فى نجع سباق بقنا ، موضحا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه بدراسة وبحث الشكوى مع شركة توزيع الكهرباء التابع لها المنطقة محل الشكوى أفادت بما يلى:

- أن شبكة توزيع الكهرباء بنجع سباق تم إدراجها ضمن الخطة الذاتية 2020/2021م بالمهمات الآتية:-

• عدد (1) محول بكشك قدرة 200ك.ف.أ كامل بالمشتملات.

• عدد (4) أعمدة جهد منخفض بالمشتملات.

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• (5كم) موصلات معزولة مقطع 70مم2.

• (2كم) موصلات معزولة 50مم2.

- وسوف يتم الإنتهاء والتنفيذ خلال الربع الثاني من الخطة الذاتية للشركة للعام المالي 2020/2021.