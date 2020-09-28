شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن عودة العمل فى كافة منشأتها بالمحافظات بكامل طاقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف منشور لوزارة الصحة والسكان تم توجيهه من اللواء وائل الساعى ، مساعد وزير الصحة والسكان إلي جميع المنشأت الصحية ومديريات الشؤن الصحية بالمحافظات بالتنبية علي عودة العمل بكامل طاقتة خاصة المتضررة من أزمة كورونا ، ووجهت وزارة الصحة والسكان بضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من عدوى كورونا .

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