شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يتوقع وصول نسبة الملتحقين بالمدارس الفنية لـ70% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإقبال على مدارس التعليم الفني هذا العام ازداد عن العام الماضي، منوهًا بأن عدد المتقدمين هذا العام بلغ 770 ألف طالب، مؤكدًا أن هذه الهيئة هى التى ستدخل التعليم الفني المصري للاتجاهات العالمية، وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه من المتوقع أن يصل نسبة الملتحقين بمدارس التعليم الفنى إلى 70% خلال فترة قريبة، مضيفا: "سنستطيع تصدير الفني المصري للخارج للعمل في الدول العربية والأوروبية، لأننا عانينا في إنشاء هيئة لضمان جودة التعليم الفني".

وتابع أن الوزارة غيرت حوالي 40 منهجًا، مثلما فعلت دول أوروبية، بناءً على احتياجات الصناعة، مضيفًا أن تطبيق هذا الأمر أصبح سهلًا مع شراكة رجال الصناعة في المدارس التكنولوجيا التطبيقية الحديثة.



وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط عامة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2020 - 2021.

وتعتمد الدراسة أثناء العام الدراسي على:

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- القنوات التعليمية لشرح مناهج المواد الأساسية (المواد داخل المجموع)

- أيام الحضور إلى المدرسة، وتتضمن الانشطة التعليمية والتطبيقات العملية على ما يتم شرحه في القنوات.

- لن تقل عدد أيام الحضور عن يومين، ولكن يمكن أن تزيد طبقاً للجدول الذي تعلنه المدرسة بعد تحقيق شروط التباعد الآمن.

- سيتم تدريس المنهج الدراسي كاملا وتقسيمه على مدة 14 أسبوع (مدة الفصل الدراسي).