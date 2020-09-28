شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تطلق المسابقة الثقافية الكبرى للمدرسين والطلاب وأولياء الأمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الأوقاف بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم مسابقة ثقافية للقيادات التعليمية، والمعلمين، والإداريين، وأولياء الأمور، وطلاب المراحل التعليمية الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، وللمديريات والإدارات، كلٍّ على حدة.

وقالت وزارة الأوقاف، إن المسابقة تأتى فى إطار التعاون المشترك بين كافة مؤسسات الدولة الوطنية من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر صحيح الدين، وبناء الوعى الثقافى والمعرفى.

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى شروط المسابقة ومتطلباتها وفقا لكل فئة من المتسابقين كما يلى:

أولا: المسابقة الخاصة بالقيادات التعليمية:

يتقدم المشارك فى المسابقة بكتابة بحث موثق عن أحد الموضوعين التاليين:

“فقه بناء الدول “.

“مفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف”.

شروط المسابقة للقيادات التعليمية:

أن يكون المتقدم من الموجهين، أو الموجهين الأوائل، أو رؤساء الأقسام، أو مديرى الإدارات، أو مديرى العموم، أو مديرى المديريات العاملين فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

صفحات البحث من 30 إلى 35 صفحة، وتُعطى أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخره، وتكتب على الكمبيوتر بمقاس A4، بهوامش (2.54سم).

تكتب النصوص العربية فى متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادى حجم 14، وحجم 12 فى الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكترونى لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادى (غير مسوَّد)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادى حجم 12 فى المتن، وحجم 10 فى الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود (Bold)عند كتابة العناوين.

فى الحاشية يذكر ( اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء فى حال يكون الكتاب من أكثر من جزء، رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالًا فى دورية فيذكر ( اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة ). أما الآية القرآنية: فيشار إليها فى المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.

يلتزم الباحث بشروط البحث العلمى مع مراعاة المنهج النقدى، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمى للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم فى العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

ملاحظة: يمكن الاستعانة فى تلخيص الموضوع الأول بكتاب ” فقه بناء الدول لمجموعة من العلماء بإشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكتاب “مفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف ” بإشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكتابان متوفران بجميع فروع الهيئة العامة للكتاب، ضمن سلسلة “رؤية للفكر المستنير”.

جوائز المسابقة:

تتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلى:

الأول: 3500 ج – الثانى: 3000 ج – الثالث: 2500 ج – من الرابع إلى العاشر: 1000 ج.

ثانيا: المسابقة الخاصة بالمعلمين:

يتقدم المعلم ببحث موثق عن أحد الموضوعين التاليين:

” قواعد الفقه الكلية “.

” فن الكتابات والجمل القصيرة ”.

شروط المسابقة:

أن يكون المعلم المتقدم من العاملين فى إحدى المدارس المصرية.

صفحات البحث من 25 إلى 30 صفحة، وتُعطى أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخره، وتكتب على الكمبيوتر بمقاس A4، بهوامش (2.54سم).

تكتب النصوص العربية فى متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادى حجم 14، وحجم 12 فى الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكترونى لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادى (غير مسوَّد)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادى حجم 12فى المتن وحجم 10 فى الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود (Bold)عند كتابة العناوين.

فى الحاشية يذكر (اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء فى حال تكون الكتاب من أكثر من جزء، رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالًا فى دورية فيذكر (اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة)، أما الآية القرآنية: فيشار إليها فى المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.

يلتزم الباحث بشروط البحث العلمى مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمى للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم فى العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

ملاحظة: يمكن الاستعانة فى تلخيص الموضوع الأول بكتاب “قواعد الفقه الكلية” بإشراف وتقديم ومشاركة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكتاب “فن الكتابات والجمل القصيرة.. الحكمة والمثل والتغريدة” للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكتابان متوفران بجميع فروع الهيئة العامة للكتاب، ضمن سلسلة “رؤية للفكر المستنير”.

جوائز المسابقة:

تتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلى:

الأول: 3000 ج – الثانى: 2500 ج – الثالث: 2000 ج – من الرابع إلى العاشر: 1000ج.

ثالثًا: المسابقة الخاصة بالإداريين:

موضوع المسابقة:

يقوم الطالب بكتابة بحث مُوثق عن أحد الموضوعين التاليين:

“بناء الوعي”.

“بناء الشخصية الوطنية”.

شروط المسابقة:

أن يكون المشارك من الموظفين العاملين فى إحدى المدارس الحكومية المصرية.

صفحات البحث من 20 إلى 25 صفحة، وتكون مسلسلة من أول البحث إلى آخره، مكتوبة بالكمبيوتر، على ورق مقاس A4بهوامش (2.54سم).

تكتب النصوص العربية فى متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادى حجم 14، وحجم 12 فى الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكترونى لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادى (غير مسوَّد)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادى حجم 12فى المتن وحجم 10 فى الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود (Bold)عند كتابة العناوين.

فى الحاشية يذكر (اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء فى حال تكون الكتاب من أكثر من جزء، رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالًا فى دورية فيذكر اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة. أما الآية القرآنية: فيشار إليها فى المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.

يلتزم الباحث بشروط البحث العلمى مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمى للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم فى العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

ملاحظة: يمكن الاستعانة فى تلخيص الموضوع الأول بكتاب “بناء الوعي” للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكتاب “بناء الشخصية الوطنية” بإشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكتابان متوفران بجميع فروع الهيئة العامة للكتاب، ضمن سلسلة “رؤية للفكر المستنير”.

جوائز المسابقة:

تتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلى:

الأول: 2500 ج – الثانى: 2000 ج – الثالث: 1500 ج – من الرابع إلى العاشر: 750 ج.

رابعًا: المسابقة الخاصة بأولياء الأمور:

موضوع المسابقة:

يقوم الطالب بكتابة بحث مُوثق عن أحد الموضوعين التاليين:

“مفاهيم يجب أن تصحح فى فقه السيرة والسنة”.

“هويتنا الواقية فى زمن العولمة”.

شروط المسابقة:

أن يكون المشارك ولى أمر طالب مسجل فى إحدى المدارس الحكومية المصرية فى عام تنفيذ المسابقة.

تتم المشاركة من خلال المدرسة المسجل بها الطالب، وتصعد من المدرسة للتوجيه بالإدارة.

صفحات البحث من 20 إلى 25 صفحة، وتكون مسلسلة من أول البحث إلى آخره، مكتوبة بالكمبيوتر، على ورق مقاس A4بهوامش (2.54سم).

تكتب النصوص العربية فى متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادى حجم 14، وحجم 12 فى الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكترونى لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادى (غير مسوَّد)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادى حجم 12فى المتن وحجم 10 فى الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود (Bold)عند كتابة العناوين.

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فى الحاشية يذكر (اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء فى حال تكون الكتاب من أكثر من جزء، رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالًا فى دورية فيذكر اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة. أما الآية القرآنية: فيشار إليها فى المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.

يلتزم الباحث بشروط البحث العلمى مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمى للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم فى العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

ملاحظة: يمكن الاستعانة فى تلخيص الموضوع الأول بكتاب “مفاهيم يجب أن تصحح فى فقه السيرة والسنة” للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكتاب “هويتنا الواقية فى زمن العولمة” للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكتابان متوفران بجميع فروع الهيئة العامة للكتاب، ضمن سلسلة “رؤية للفكر المستنير”.

جوائز المسابقة:

تتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:

الأول: 2500ج- الثانى: 2000ج- الثالث: 1500 ج- من الرابع إلى العاشر: 750ج.

خامسًا: المرحلة الابتدائية:

موضوع المسابقة:

يقوم الطالب بتلخيص كتاب ” الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم “:

شروط المسابقة:

أن يكون الطالب مُقيّدًا للدراسة فى إحدى المدارس المصرية.

كتابة التلخيص بخط اليد، فيما لا يقل عن (10) صفحات، ولا يزيد على (15) صفحة.

مراعاة حسن الخطّ وسلامته من الأخطاء الإملائية.

لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم فى العام الواحد بأكثر من تلخيص واحد.

تُعطى صفحات البحث أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخر البحث.

توضع حواشى (هوامش) كل صفحة أسفلها على حدة، ويكون ترقيم حواشى كل صفحة مستقلًا.

يكتب البحث خاليا من الأخطاء اللغوية والإملائية والنحوية، مع الدِّقة فى التوثيق.

ملاحظة: كتاب “الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم” تأليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومتوفر بجميع فروع الهيئة العامة للكتاب، ضمن سلسلة “رؤية للفكر المستنير”.

جوائز المسابقة:

تتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:

الأول: 1500 ج – الثانى: 1000 ج – الثالث: 750 ج – من الرابع إلى العاشر: 500 ج.

سادسًا: المرحلة الإعدادية:

موضوع المسابقة:

يقوم الطالب بكتابة تلخيص لأحد الكتابين التاليين:

“نعمة الماء”.

“الكمال والجمال فى القرآن الكريم”.

شروط المسابقة:

أن يكون الطالب مُقيّدًا للدراسة فى إحدى المدارس المصرية.

كتابة التلخيص بخط اليد، فيما لا يقل عن (15) صفحة، ولا يزيد عن (20) صفحة.

مراعاة حسن الخطّ وسلامته من الأخطاء الإملائية.

لا يحقّ للمتسابق أن يتقدم فى العام الواحد بأكثر من تلخيص واحد.

تُعطى صفحات البحث أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخر البحث.

توضع حواشى (هوامش) كل صفحة أسفلها على حدة، ويكون ترقيم حواشى كل صفحة مستقلًا.

يكتب البحث خاليا من الأخطاء اللغوية والإملائية والنحوية، مع الدِّقة فى التوثيق.

ملاحظة: كتاب “نعمة الماء” بإشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكتاب “الكمال والجمال فى القرآن الكريم” تأليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكتابان متوفران بجميع فروع الهيئة العامة للكتاب، ضمن سلسلة “رؤية للفكر المستنير”.

جوائز المسابقة:

تتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:

الأول: 2000ج – الثانى: 1500 ج – الثالث: 1000 ج – من الرابع إلى العاشر 750ج.

سابعًا: المرحلة الثانوية:

موضوع المسابقة:

يقوم الطالب بكتابة بحث مُوثق عن أحد الموضوعين التاليين:

“فقه النوازل “.

“الكليات الست”.

شروط المسابقة:

أن يكون الطالب مُقيّدًا للدراسة فى إحدى المدارس المصرية.

صفحات البحث من 20 إلى 25 صفحة، وتكون مسلسلة من أول البحث إلى آخره، مكتوبة بالكمبيوتر، على ورق مقاس A4بهوامش (2.54سم).

تكتب النصوص العربية فى متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادى حجم 14، وحجم 12 فى الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكترونى لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادى (غير مسوَّد)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادى حجم 12فى المتن وحجم 10 فى الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود (Bold)عند كتابة العناوين.

فى الحاشية يذكر (اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء فى حال تكون الكتاب من أكثر من جزء، رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالًا فى دورية فيذكر اسم المؤلف، عنوان المقال، اسم الدورية، رقم المجلد/ العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة. أما الآية القرآنية: فيشار إليها فى المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية.

يلتزم الباحث بشروط البحث العلمى مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمى للآراء وفقًا للقواعد المتعارف عليها.

لا يحقّ للمتقدم أن يتقدم فى العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

ملاحظة: يمكن الاستعانة فى تلخيص الموضوع الأول بكتاب “فقه النوازل” بإشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكتاب “الكليات الست” بإشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والكتابان متوفران بجميع فروع الهيئة العامة للكتاب، ضمن سلسلة “رؤية للفكر المستنير”.

جوائز المسابقة:

تتقدّم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:

الأول: 2500 ج – الثانى: 2000 ج – الثالث: 1500 ج – الرابع 1000 ج – من الخامس إلى العاشر: 750 ج.

ثامنًا: المديريات والإدارات:

تقدم وزارة الأوقاف جائزة لأكثر المديريات فوزًا بالمسابقة، وجائزة لأكثر الإدارات التعليمية فوزًا بالمسابقة.

على أن تكون وزارة التربية والتعليم مسئولة عن تقييم الأبحاث، واعتماد النتيجة النهائية بأسماء الفائزين.

(الموعد النهائى لتقديم الأبحاث والملخصات للإدارات التعليمية فى موعد أقصاه 15 /1 / 2021)