شكرا لقرائتكم خبر عن 9 معلومات عن أحدث كشف أثرى بالمنيا ..كنوز الغريفة تتحدث عن نفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت المنيا عاصمة مصر فى أحد العصور، لذلك تمثل تلك المحافظة أهمية كبرى بالنسبة للحفائر وعمل البعثات الأثرية، ومؤخرا اسفرت حفائر البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، هذا الموسم بمنطقة الغريفة الأثرية بتونا الجبل بمحافظة المنيا الكشف عن بئر للدفن بداخله تابوت من الحجر الجيري وعدد من تماثيل الاوشابتي.

واليك تفاصيل الكشف الجديد:-

1 - يعتبر هذا الموسم الرابع لعمل البعثة فى الغريفة بالمنيا.

2 - بإزاحة الرديم الموجود مما أدى إلى العثور على بئر على عمق 5متر.

3 - وجد به تابوت مصنوع من الحجر الجيري عليه مناظر تمثل اولاد حورس الأربعة في حالة جيدة من الحفظ.

4 - كما وجد بجانبه مجموعة من تماثيل الأوشابتي المصنوعة من الفاينس.

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5 - اعمال الفحص المبدئي أشارت إلى ان هذا الشخص يدعي جحوتي ام حتب من الأسرة ال 26.

6 - كان يشغل منصب عظيم الخمس والمشرف على العروش وانه ابن حرسا ايست الذي كشفت البعثة عن التابوت الخاص به في موسم حفائرها الأول عام 2018.

7 - لا زالت أعمال الحفائر مستمرة للكشف عن المزيد من كنوز الغريفة.

8 - البعثة الأثرية العاملة بمنطقة الغريفة نجحت خلال مواسمها الثلاثة السابقة فى الكشف عن العديد من المقابر العائلية التى تخص كبار كهنة الإله جحوتى وكبار الموظفين بالإقليم الخامس عشر من اقاليم مصر العليا وعاصمته الاشمونين.

9 - تم الكشف خلال المواسم السابقة عن 19 مقبرة تضم 70 تابوتا حجريًا مختلفة الأحجام والأشكال وأثاث جنائزي.