شكرا لقرائتكم خبر عن "وكيل تعليم المعادى" تتابع تحويلات الطلاب بين المدارس وتوجه بتذليل العقبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت إيمان عبد الله ، وكيل إدارة المعادى التعليمية، تحويلات الطلاب بين المدارس، حيث قررت المرور علي جميع المراحل التعليمية لمتابعة إجراءات التحويلات من وإلى مدارس الإدارة وتذليل كل المعوقات لأولياء الأمور، مؤكدة حصول كل طالب على حقه فى التحويلات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت مد فترة تلقى طلبات النقل للطلاب بين المدارس حتى 1 أكتوبر المقبل، نظرا لكثرة الطلبات المقدمة لقطاع التعليم العام بالوزارة وتخفيفا على أولياء الأمور بعد غلق باب التحويل الإلكترونى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط عامة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2020 – 2021، حيث تعتمد الدراسة أثناء العام الدراسي على:

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- القنوات التعليمية لشرح مناهج المواد الأساسية (المواد داخل المجموع)

- أيام الحضور إلى المدرسة، وتتضمن الانشطة التعليمية والتطبيقات العملية على ما يتم شرحه في القنوات.

- لن تقل عدد أيام الحضور عن يومين، ولكن يمكن أن تزيد طبقاً للجدول الذي تعلنه المدرسة بعد تحقيق شروط التباعد الآمن.

- سيتم تدريس المنهج الدراسي كاملا وتقسيمه على مدة ١٤ أسبوع (مدة الفصل الدراسي.