شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء جنوب الدلتا تستجيب لشكوى أحد القراء بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة سريعة لشكوى أحد قراء الخليج 365 ضمن مبادرة سيبها علينا تحت عنوان "قارئ بالمنوفية يشكو وجود رصيد لدى شركة الكهرباء لا يستطيع الحصول عليه"، قامت الشركة بالتواصل مع الشاكى، وتبين الآتى:

- القراءة على الطبيعة 4557 كيلو وات، وآخر قراءة تمت محاسبة المواطن عليها فى أغسطس الماضي هى 3989 كيلو وات.

- تم تعديل القراءة بالخطأ فى دورة مارس الماضي على قراءة 2842 كيلو وات بفارق 2157 كيلو وات.

- تم تسعير الكمية بقيمة 492 جنيها وتم إلغاء قيمة شهر أغسطس الماضي بقيمة 350 جنيها وخصمها من القيمة المستحقة للمواطن وأصبح للمذكور مبلغ 142 جنيها.

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- تم رفع العداد واستبداله بعداد مسبوق الدفع بعد تهيئة العداد.

وكان القارئ عماد سعيد يونس المقيم فى قرية بنى غريان مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن، جاء فيها: "عندي مشكلة في الكهرباء في العداد الخاص بى، وهى وجود رصيد لى يقدر بـ 3000 كيلو ولا أعرف وسيلة لاسترداده، رغم ذهابى المتكرر لشركة الكهرباء وتقديم العديد من الشكاوى ، موضحا فى رسالته أن القراءة الحالية 4999 فى الشهر التالى جاءت 2842 ".

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "الخليج 365



