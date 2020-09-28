شكرا لقرائتكم خبر عن "خدمات نقل الدم" تعلن استخدام بلازما المتعافين فقط للحالات شديدة الخطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة والسكان إن بلازما المتعافين من فيروس كورونا كلما تم اخذها بعد التعافى مباشرة تكون نتائجها جيدة بشكل كبير، مشيرا إلى أن بلازما المتعافين يتم استخدامها لحالات محددة يتم تشخصيها، مؤكدا على أن البلازما يتم استخدامها فقط للحالات الخطيرة وشديدة الخطورة وهذا الامر متبع فى جميع الدول العالم.

مشيرا إلى أن البلازما لابد أن يتم استخدامها باشتراطات واوقات محددة مشيرا إلى أن عقوبات القانون تم وضعة منذ سنوات قليلة وان الغرامة تعتبر ليست بالكثيرة ولكن هناك امر اخر مهم جدا فى المادة العاشرة من القانون وهى مصادرة التجهيزات المستخدمة فى بنك الدم والغلق الإدارى لبنك الدم المدار بدون ترخيص، مؤكدا على أن العقوبتين شديدتين وهما مصادرة الأجهزة والغلق الإداري.

وتابع سراج الدين خلال مداخلة هاتفية فى برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور والذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال انه منذ بداية الإعلان عن استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا وجدنا عدد من صفحات التواصل الاجتماعى تقوم بالدعاية لهذا الامر مؤكدا على أن بلازما المتعافين يتم صرفها من خدمات نقل الدم بالمجان.

وواصل سراج الدين قائلا أن تبرع المتعافين من فيروس كورونا بالبلازما للمرضى أن بلازما المتعافى الواحد تكفى لعدد اثنين من المرضى مشيرا إلى انه حتى الان لا يوجد اى علاج لفيروس كورونا سوى بلازما المتعافين من الفيروس.