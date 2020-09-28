شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تسلم قروضا حسنة لشباب من المنيا لبدء مشروعات متناهية الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عدد 50 قرضا حسنا لبدء مشروعات متناهية الصغر لنحو 50 شابا من أبناء محافظة المنيا، وذلك فى إطار فعاليات إطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بمحافظة المنيا، تنفيذاً لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج فى ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم عام 2019.

وأكدت وزيرة الهجرة، خلال زيارتها لمحافظة المنيا؛ لإطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ودعم القرى الأكثر احتياجًا والأكثر تصديرًا لظاهرة الهجرة غير الشرعية أن من ضمن أهداف مبادرة "مراكب النجاة" إيجاد البدائل المناسبة للشباب وتوفير فرص العمل لهم، مقدمة الشكر للمجتمع المدنى على مشاركته فى المبادرة وإعطاء الشباب قروضا حسنة لبدء المشروعات الخاصة بهم.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن "مراكب النجاة" هدفها الأساسى حماية المواطن والشاب المصرى من خطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أنها لها رسائل عديد بأن الإنسان المصرى على رأس أولويات الدولة المصرية والحفاظ على حياته وكرامته هدف تعمل عليه الحكومة تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية. وقد قامت السفيرة نبيلة مكرم بتسليم القروض لعدد 19 شابا وهم:

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