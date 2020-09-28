شكرا لقرائتكم خبر عن "فاكسيرا" توضح أنسب الشهور للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة المصل واللقاح فاكسيرا، أن شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر أنسب الشهور لحصول المواطن على لقاح الإنفلونزا الموسمية، موضحة أن جرعة اللقاح يصل سعرها إلى 170 جنيها، وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الاعلامي سيد علي، والذي يعرض عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن هناك 13 مركزا على مستوى الجمهورية يتوافر فيها لقاح الأنفلونزا الموسمية بالإضافة إلى عدد كبير من الصيدليات.

وأكدت أن التطعيم من الأنفلونزا الموسمية آمن ويجوز للمرأة الحامل والأطفال من سن 6 اشهر.

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وكانت الدكتورة هبة والي أكد أنه يتم تسجيل البيانات المتعلقة بالمتطوعين لإجراء التجارب السريرية علي لقاحات كورونا بطريقة مميكنة ومن ثم يتسلم الملف الخاص بالمتطوع والذى يحتوي على كل البيانات الطبية، وكذلك نموذج للموافقة على مشاركته المستنيرة، ثم يدخل غرفة الاستشارات والتي سيتم فيها توضيح كافة المعلومات المتعلقة بالدراسة السريرية ومتطلباتها ويقوم المتطوع بالتوقيع على نموذج (للموافقة المستنيرة) حال موافقته على المشاركة، وذلك بعد جلسة مع متخصص مدرب لإطلاعه على كافة المعلومات.

وأضافت هبة والي، في تصريحات تليفزيونية، أنه يتم تسجيل جميع الوظائف الحيوية والتي يتم التأكد داخلها من موائمته الصحية والشخصية لجميع متطلبات المشاركة، كما تم تخصيص غرف لسحب عينات الدم لدراسة حالته المناعية الحالية قبل إجراء الدراسة والتى يتم مقارنتها بحالته بعد إجراء الدراسة ويتم أخذ مسحة pcr للتأكد من عدم إصابته بالفيروس، ومن ثم يتم إعطاؤه الجرعة الأولى من اللقاح بمرافقة متخصص، ثم ينتقل إلى غرفة الملاحظة حيث يتم ملاحظة المتطوع لمدة 30 دقيقة قبل مغادرته بعد الاطمئنان عليه وإبلاغه بمواعيد المتابعة، حيث تتم متابعة المتطوع من خلال كارت متابعة يحتوى على مواعيد الزيارات للمركز ورقم الهاتف الذى سيتواصل معه المتطوع.