شكرا لقرائتكم خبر عن "صيدلة عين شمس " توقع الكشف الطبى على الطلاب الجدد .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت كلية الصيدلة جامعة عين شمس الطلاب الجدد لتوقيع الكشف الطبي عليهم، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني ، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور خالد ابوشنب القائم بعمل عميد الكلية ووكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث ، الذى أكد أن الكشف الطبى يتم وفقا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجامعة الخاصة بفيروس كوفيد 19 .
وقال أبو شنب ، أن الكشف الطبي يشمل قياس حدة البصر والقدرة على تمييز الألوان وكشف الباطنة وكشف فيروس سي ويتم وضع قاعدة بيانات بكل الحالات التي تحتاج متابعة وعلاج ويشمل ذلك حصر الأمراض المزمنة.
ويقوم اتحاد الطلاب بالمشاركة في استقبال الطلاب الجدد وتنظيم خط سيرهم والذي تم وضعه طبقا للاجراءات الاحترازية التي وضعها المركز الطبي اثناء أعمال الكشف الطبي من تباعد وارتداء كمامات ومنع التزاحم والتكدس وقياس درجة الحرارة عن بعد وتعقيم الأسطح والمقابض والأبواب والأرضيات صباحا ومساءا بشكل يومي.
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