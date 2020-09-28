شكرا لقرائتكم خبر عن "قولولهم المتحدة بيخافوا منها".. تامر مرسى يسخر من قنوات الإرهاب بعد "قفا" فيديو نزلة السمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت الجماعة الإرهابية وقيادتها ومذيعوها يتصدرون التريند للسخرية منهم، بعد ابتلاعهم للفخ الذي أعدته لهم الشركة المتحدة عن طريق تصوير مشاهد لمظاهرة "مفبركة" في منطقة نزلة السمان وإرسالها للقنوات التابعة للجماعة الإرهابية التي بدورها عرضت الفيديو بدون التدقيق والبحث للترويج لمخططاتهم بهدم الدولة المصرية، وهو ما أبرز حقيقتهم أمام العالم التي تتمثل في الكذب والتضليل.

واستكمالاً للصفعة التي استقبلها الإعلام المعادي، سخر رجل الأعمال تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من الجماعة الإرهابية التي وقعت في "فخ" فيديو نزلة السمان الشهير، وكتب عبر حسابه قائلاً "قولولهم المتحدة بيخافوا منها"، في إشارة لجملة العقيد الشهيد المنسي الشهيرة التي قالها لأفراد كتيبته أثناء إحدى مداهمات أوكار الإرهاب في سيناء "البسوا المموه بيخافوا منه".

ووثق رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منشوره بهاشتاج "#نزلة_السمان_فضحت_الخرفان"، ليسارع عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا إلى مواصلة السخرية من مذيعي قنوات الجماعة الإرهابية الذين ظهروا على حقيقتهم الكاذبة أمام العالم.

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الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

ووجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة تامر مرسى رسالة قوية وجهتها للإعلام المعادى، وعلى رأسه قناة الجزيرة القطرية، بعدما كشفت للعالم حجم الكذب وتزييف الحقائق التى تبثه القنوات التحريضية المعادية ضد مصر.

ضربة المتحدة للإعلام المعادى جاءت من خلال الحلقة الاستثنائية التى بثتها قناة "إكسترا نيوز" والتى استضاف خلالها الإعلامى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الخليج 365، الإعلامى يوسف الحسينى، المتحدث الإعلامى للقائمة الوطنية من أجل مصر، وهى الحلقة التى شهدت نقاشا حادا بين "صلاح والحسينى" حول مشاهد المظاهرات التى يذيعها الإعلام المعادى يومياً، وكانت المفاجأة التى جاءت بمثابة الضربة القاضية لهذا الإعلام، من خلال الفيديوهات التى بثتها الحلقة.

فقد بثت الحلقة الاستثنائية لقناة "إكسترا نيوز" جانبا من مظاهرة لأبناء "نزلة السمان" صورتها الشركة المتحدة بقيادة تامر مرسى، داخل أحد استديوهاتها، ظهر خلالها مجموعة من الشباب وهم يهتفون "يسقط يسقط حكم العسكر"، وتم إرسال الفيديو إلى قنوات الجماعة الإرهابية التى مارست هوايتها فى الاحتفاء بمثل هذه الفيديوهات وبثها على أنها حدثت على أرض الواقع، دون أى محاولة من جانبها لتقصى الحقيقة، وهو ما يكشف الطريقة التى تتعامل بها هذه القنوات مع الفيديوهات، التى تعتمد بالأساس على الفبركة.

وعرضت الحلقة الاستثنائية مشاهد من احتفاء الجزيرة وبقية أبواق الإرهاب الإعلامية بفيديو المظاهرة التى صورتها وأنتجتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة تامر مرسى.