"حبس 3 متهمين بقضية فيرمونت وأسماء المرشحين لانتخابات البرلمان".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا.

نادي القضاة يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة القاهرة للحصول على دورات ترجمة وحاسب آلي

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أنه في سبيل قيام مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن برفع المستوى العلمي والقيام بدوره التنويري لجموع قضاة مصر، بالتعاون مع الجامعات المصرية الحكومية للحصول على الدورات المتخصصة في اللغات الأجنبية والترجمة والتنمية البشرية والحاسب الآلي للقضاة وأسرهم.

إعاقة في الساق تنهي حياة شاب غرقا بالعياط

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة غريق من متحدي الإعاقة بمركز العياط، جنوب المحافظة.

وجبة كادت تودي بحياتها.. إنقاذ سيدة انفجرت أسطوانة غاز داخل منزلها بالعياط

أنقذ رجال الحماية المدنية بالجيزة، ربة منزل من الموت إثر انفجار أسطوانة غاز صغيرة الحجم محلية الصنع داخل غرفة بعقار بمركز العياط، جنوب المحافظة.

"الدم بقا ميه".. وصلة تأديب تنهي حياة شاب على يد أخيه وأعمامه بالصف

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، عن ملابسات وفاة شاب بعد وصلة من الضرب على يد أفراد أسرته بمركز الصف، جنوب المحافظة.

مقتل اثنين من عناصرها اليوم.. ما قصة "خلية الأميرية" الإرهابية؟

وجهت وزارة الداخلية ضربة استباقية لعناصر الخلايا الإرهابية، إذ داهمت شقة سكنية بمدينة القلج بالقليوبية اختبأ فيها عنصرين إرهابيين شديدي الخطورة، ما أسفر عن مصرعِهما عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة.

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تجديد حبس 3 متهمين بقضية "فتاة فيرمونت" 15 يومًا على ذمة التحقيقات

قرر قاضي المعارضات، اليوم الاثنين، تجديد حبس المتهمين "أحمد. ط" نجل لاعب كرة سابق، و"عمر.ح" وشقيقه "خالد"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي) بالقاهرة.

النقض تؤيد السجن 10 سنوات لمتهم بحرق كنيسة مارجرجس فى سوهاج

قضت محكمة النقض، اليوم الاثنين، برفض طعن متهم في القضية المعروفة إعلامياً بحرق كنيسة مارجرجس بسوهاج.

وأيدت المحكمة حكم محكمة الجنايات الصادر بحقة بالسجن المشدد 10 سنوات.

ضبط صاحب مخبز استولى على مليوني جنيه من منظومة الخبز في المطرية

تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط صاحب مخبز استولى على 2 مليون جنيه من منظومة الخبز المدعمة في المطرية.

النقض تؤيد السجن المشدد 10 سنوات للعضو المنتدب للشئون الفنية بـ"إيجوث" لإدانته في قضية رشوة

أيدت محكمة النقض، الحكم الصادر بمعاقبة ممدوح محمد عبده رطب العضو المنتدب السابق للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانته بطلب وتلقى رشاوى مالية نظير إسناده تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية، إلى شركات مقاولات وتوريدات مملوكة لآخرين.

مجلس الدولة يواصل تلقي طعون المرشحين المستبعدين من انتخابات النواب

تواصل محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية، تلقي طعون المرشحين المستبعدين، والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي.

ننشر أسماء مرشحي القوائم في انتخابات مجلس النواب 2020

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب، والتي تضمنت قبول 4006 مرشحين في دوائر النظام الفردي، و8 قوائم في الدوائر المخصصة لنظام القائمة.