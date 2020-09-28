تجديد حبس مدير شركة مكملات غذائية مهربة بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قرر قاضي المعارصات، تجديد حبس مدير شركة ضبط بحوزته 15 ألف قرص مكملات غذائية وأدوية تخسيس مهربة جمركيًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن شركة للمكملات الغذائية كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته 15200 قرص "مكملات غذائية، فيتامينات، أدوية تخسيس" مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.