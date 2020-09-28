المرور: ضبط 1201 مخالفة تجاوز سرعة بالطرق السريعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الإدارة العامة للمرور، عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.
وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1201 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و120 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 12 دراجة نارية مخالفة، 32 مخالفة موقف عشوائي، 21 مخالفة شروط الترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.
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