القبض على عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة في الشرابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار في الشرابية.

وحرر محضر بالواقعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.

البداية كانت يتلقي قسم شرطة الشرابية بلاغًا بحيازة عاطلين لمواد مخدرة بمحل سكنهما، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتم القبض عليهما وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو والحشيش وزنت 120 جرامًا - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول – ميزان حساس).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.