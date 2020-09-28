نادي القضاة يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة القاهرة للحصول على دورات ترجمة وحاسب آلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أنه في سبيل قيام مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن برفع المستوى العلمي والقيام بدوره التنويري لجموع قضاة مصر، بالتعاون مع الجامعات المصرية الحكومية للحصول على الدورات المتخصصة في اللغات الأجنبية والترجمة والتنمية البشرية والحاسب الآلي للقضاة وأسرهم.

ووقع المستشار عبدالمحسن، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم مع الدكتورة شاهندا عزت عبدالقادر مدير مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة التخصصية، بما يسهم في تنمية القدرات الشخصية وتنمية الموارد البشرية للقضاة وأسرهم من خلال تنفيذ البرامج التدريبية والدراسية التي تم الاتفاق عليها.

وشملت مذكرة التفاهم البنود التالية:

١- تقديم المساعدة اللازمة في مجال التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل في كل مجالات اللغات الأجنبية والترجمة والتنمية البشرية والحاسب الآلي للقضاة وأسرهم.

٢ - تقديم خدمات الترجمة لرسائل الدكتوراة والماجستير والأبحاث القانونية، وإجراء عملية التدقيق اللغوي لها للقضاة وأفراد أسرهم من الدرجة الأولى.

٣- تنظيم دورات تدريبية في اللغات الأجنبية والترجمة والتنمية البشرية والحاسب الآلي، ويتاح لقضاة مصر وأقاربهم من الدرجة الأولى الالتحاق بتلك الدورات، ويتم ذلك من خلال برنامج تنفيذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين على أن يمنح من يجتاز تلك الدورات شهادة موثقة ومعتمدة من جامعة القاهرة.

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