إعاقة في الساق تنهي حياة شاب غرقا بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جثة غريق من متحدي الإعاقة بمركز العياط، جنوب المحافظة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة غرق بنطاق قرية المساندة التابعة لمركز العياط.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بقيادة العميد ماجد سعقان رئيس إدارة إطفاء الجنوب.

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وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال جثة الغريق، وتبين أنها لشاب يبلغ من العمر 22 سنة، يرتدي ملابسه كاملة، وبه إعاقة في ساقه، ولا يحمل أي أوراق تحقيق شخصية.

التحريات الأولية لضباط المباحث تحت إشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش فرقة العياط والبدرشين، استبعدت وجود شبهة جنائية، مرجحة اختلال توازن المتوفى وسقوطه في مجرى الترعة ما أدى إلى غرقه.

وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى، وتحرير المحضر اللازم، وأحاله العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط، إلى النيابة العامة.