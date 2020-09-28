"الدم بقا ميه".. وصلة تأديب تنهي حياة شاب على يد أخيه وأعمامه بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، عن ملابسات وفاة شاب بعد وصلة من الضرب على يد أفراد أسرته بمركز الصف، جنوب المحافظة.

البداية تعود إلى تلقي المقدم أحمد حمدي مأمور قسم الصف، إشارة من مفتش الصحة بالاشتباه في وفاة شاب ادعى أسرته سقوطه من علو.

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وتبين بالفحص المبدئي أن الجثة لشاب يدعى "أحمد.س.س." مقيم قرية أسكر، وبها آثار سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تحريات المقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف، ومعاونيه توصلت إلى تورط شقيق المتوفى وأعمامه في الواقعة، وأنهم اعتدوا عليه بالضرب بدافع تأديبه بسبب تعاطيه للمخدرات وفشل علاجه في مصحات علاج الإدمان، فضلا عن شكوى وجود علاقة بينه وبين فتاة مؤخرا.

بالعرض على العقيد محمد مختار مفتش فرقة الشرق، وجه بضبط المتهمين، وتمكن النقيبان أحمد ماهر وأحمد عز الدين معاوني مباحث الصف من ضبط المتهمين، واقتيادهم إلى القسم.