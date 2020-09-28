"السكة الحديد" تكشف حقيقة فرض غرامات على طرود الركاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
كشف المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، حقيقة فرض غرامات على الركاب داخل القطارات.
وأكد رسلان، لمصراوي، على أن السكة الحديد لم تفرض أي غرامات جديدة على طرود الركاب المستقلين للقطارات، لافتا إلى وجود رسوم مقررة منذ عام ونصف على بعض الطرود كبيرة الحجم والوزن.
وأشار رئيس هيئة السكة الحديد، إلى أن هناك بعض الركاب يستقلون القطارات حاملين بعض الطرود، كالغسالة أو المنقولات التي تزيد أوزانها على 50 كجم.
وشدد رئيس هيئة السكة الحديد، على أن هذه الرسوم قديمة وليس هناك أي تعديلات أو جديد فيها.
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