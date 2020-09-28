متحدث الحكومة يكشف شروط وطرق صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر باستمرار صرف منحة 500 جنيه للمتضررين من فيروس كورونا حتى نهاية العام.

وأضاف سعد، خلال مداخلة لبرنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية صدى البلد، اليوم الاثنين، أن الحكومة ستستمر في الصرف حتى نهاية العام.

وأشار إلى أنه سيتم فتح التسجيل عبر مجلس الوزراء وموقع وزارة القوى العاملة، منوها بأن العمال اعتادوا على التسجيل في موقع القوى العامة، ومجلس الوزراء سيمد القوى العاملة بقاعدة البيانات اللازمة لتوضيح وضع العمال، مشيدًا بالتكليف الرئاسي يضمن صرف المنحة إلى نهاية العام للحصول على الـ500 جنيه.

واختتم: "باب التسجيل لسه مفتحش.. بس ياريت اللي يسجل يكون الموبايل صالح لأنه سيحصل على رسالة عبر الهاتف، وهي الشرط للحصول على المنحة".