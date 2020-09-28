أخبار مصر | رمز الشطرنج.. الليموني يعلن خوضه انتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة الهرم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رمز الشطرنج.. الليموني يعلن خوضه انتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الليموني، خوضه انتخابات مجلس النواب المُقبلة 2020 عن دائرة الهرم - أكتوبر- زايد - الواحات، بعد حصوله على رقم 48 ورمز الشطرنج في كشف الهيئة العليا للانتخابات.

وقال الليموني - في بيان اليوم الاثنين - إن من أهم ملامح برنامجه الانتخابي هو تعزيز فكر العمل الجماعي والتعاون بين كافة الفئات، وإعطاء فرص حقيقية ومهمة للشباب، للمُساهمة في رسم وتشكيل ملامح الحياة السياسية في مصر.

وأشار الليموني إلى أن حملته الانتخابية تبنت شعار "معًا نبني إنسان.. ونصنع مستقبل" لتعزيز كرامة الإنسان وبنايته بناية صحيحة منذ النشئ، لافتًا إلى أن الحملة تعتمد في عرض أفكارها على التطور التكنولوجي لتواكب متطلبات العصر والعمل على تحول مصر الي دولة رقمية لتسهيل خدمة المواطنين وتوفير الوقت لهم.

يُذكر أن أحمد الليموني قد شغل منصب المستشار الإعلامي لحملة "هنشارك" لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، كما دشن عدة مبادرات خدمية واجتماعية، لتكريم أسر شهداء الجيش والشرطة، ومواجهة الإرهاب بالاستثمار، كما عمل صحفيًا ومستشارا إعلاميًا بالعديد من المؤسسات.