شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري جهاز هضمى يكشف أسباب الإصابة بقرحة المعدة والأثنى عشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن قرحة المعدة في السبعينيات كانت مؤلمة جدًا وتؤدي إلى الموت أحيانًا، وكان من أشهر الأمراض لقرحة المعدة الجرثومة ولم يتم أحد اكتشافها وبعد سنين تم اكتشاف المضاد الحيوى كعلاج لجرثومة المعدة بالصدفة.

وأضاف «المنيسي»، خلال لقائه مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، في برنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على قناة «cbc»، مساء اليوم الاثنين، أنه في الثمانييات تم اكتشاف أن الجرثومة من أهم أسباب الإصابة بقرحة المعدة بنسبة 70%، بينما تصل نسبتها إلى 95% كعامل مسبب لقرحة الإثنى عشر، ومسؤولة عن الإصابة بسرطان المعدة سواء الغدة الليمفاوية أو السرطان التقرعي.

وتابع: «هناك أسباب كثيرة جدًا تؤدي إلى الإصابة بقرحة المعدة، وأشهرها المسكنات، بالإضافة إلى الطعام الساخن جدًا أو الطعام البارد جدًا يؤدي أيضًا إلى قرحة المعدة»، مشيرًا إلى أن التعرض إلى التوتر والحزن الشديد يعرض الإنسان إلى ضعف في عضلة القلب والتقرحات في الفم وارتجاع المرئ وضعف في جهاز المناعة.