شكرا لقرائتكم خبر عن 14 أسبوعا والحضور لا يقل عن يومين.. «التعليم» تعلن 4 ضوابط عامة لـ«الترم الأول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضوابط عامة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد 2020/ 2021. وتعتمد الدراسة أثناء العام الدراسي على: - القنوات التعليمية لشرح مناهج المواد الأساسية (المواد داخل المجموع). - أيام الحضور إلى المدرسة، وتتضمن الأنشطة التعليمية والتطبيقات العملية على ما يتم شرحه في القنوات. - لن تقل عدد أيام الحضور عن يومين، ولكن يمكن أن تزيد طبقا للجدول الذي تعلنه المدرسة بعد تحقيق شروط التباعد الآمن. - سيتم تدريس المنهج الدراسي كاملا وتقسيمه على مدة 14 أسبوعا (مدة الفصل الدراسي). Advertisements الوضع في مصر

اصابات 102,840

تعافي 95,080

وفيات 5,883

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 14 أسبوعا والحضور لا يقل عن يومين.. «التعليم» تعلن 4 ضوابط عامة لـ«الترم الأول» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.