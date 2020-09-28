شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يوجه بتطوير المجزر الآلي ودراسة الاستفادة من مزرعة التسمين بالجناين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كلف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس مدير عام مديرية الطب البيطري، بسرعة تطوير المجزر الآلي ودراسة الاستفادة من مزرعة تسمين الماشية بحي الجناين والألبان بما يعود على أهالي المحافظة بالنفع العام. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد اليوم الإثنين، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، و خالد سعداوي السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء ورؤساء المصالح الحكومية ومديري المديريات وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,840

تعافي 95,080

وفيات 5,883

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