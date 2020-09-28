شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري جهاز هضمي يكشف سبب وفاة الفنان نجيب الريحاني ومحمد فوزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد المنيسي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، إن هناك أمراضًا اختفت تمامًا ولم تظهر بعد اكتشاف أدوية قضت عليها، مشيرًا إلى أن الفنان نجيب الريحاني مات بمرض التيفود وهو مرض بسيط وله علاج مضاد حيوي يقضي عليه سريعًا.

وأضاف «المنيسي»، خلال لقائه مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، في برنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على قناة «cbc»، مساء اليوم الاثنين، أن الفنان محمد فوزي مات بمرض التليف خلف الغشاء البريتونى وهو مرض نادر بدمر الكلى والشريان الأورطي نتيجة أنه كان يتناول مسكنات كثيرة من نوع مختلف غير التي نعرفها.

وأشار استشاري الجهاز الهضمي والكبد إلى أن الشعور بآلام في البطن «فُم المعدة» لها 8 أسباب منها قرحة المعدة والأثنى عشر من أهم اسباب آلام البطن، إلى جانب آلام المرارة وأورام الكبد وأورام البنكرياس كذلك من أسباب آلام فُم المعدة، بالإضافة إلى تناول المقليات والمخبوزات والتعرض للضغط النفسي من أهم أسباب قرحة المعدة.