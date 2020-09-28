شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي الغردقة يناشدون المحافظ بتقسيط عضوية النادي الإجتماعي..المتنفس الوحيد لنزول البحر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد المئات من أهالي مدينة الغردقة، اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بالتدخل بتقسيط قيمة العضوية الجديدة بالنادي الاجتماعي بالغردقة، مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المواطنين الراغبين في الاشتراك، خاصة مع أزمة السياحة الفترة الماضية الناتجة عن فيروس كورونا للعاملين بالقطاع السياحي بالاضافة الي ظروف الموظفين بالحكومة وعدم القدرة علي سداد قيمة الاشتراك التي تزيد عن ٥ آلاف جنيه دفعة واحدة.

وأكد علي سعد، أنه يعمل بالحكومة ولا يستطيع سداد الاشتراك دفعة واحدة مطالبا بسداد الاشتراك على عامين بأقساط شهرية حتي يتمكن من الاشتراك بالنادي الاجتماعي الذي يعتبر المتنفس الوحيد لنزول البحر بالغردقة.

واوضح محمد عرفات المحامي ان الاشتراك بالنادي للفئة الثالثة التي تمثل أصحاب الأعمال مرتفعة جدا حيث تزيد على ١٠ آلاف جنيه، مناشدا المحافظ بتخفيضها وسدادها على أقساط شهرية لمدة عامين.

كانت محافظة البحر الأحمر، قد قررت فتح باب العضوية للنادي الاجتماعي لاستقبال أعضاء جدد ويبدأ التقديم اعتبارا من أول شهر أكتوبر المقبل ويستمر حتى منتصف الشهر نفسه وحددت قيمة الاشتراك للأعضاء الجدد وحددت بثلاثة فئات.

وحددت محافظة البحر الأحمر رسوم الإشتراك علي الفئة الأولى 5620 جنيها، وتشمل الموظفين بالحكومة والفئة الثانية 7840 جنيها، وتشمل غير الموظفين

بالحكومة والفئة الثالثة 11860 وتشمل رجال الأعمال والقطاع الخاص وأصحاب الأعمال.

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