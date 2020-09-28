شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس «قويسنا» يحذر: فرض غرامات حالة عدم الالتزام بارتداء الكمامات في المواصلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر مجلس ومدينة قويسنا، بيانا تحذيريا على صفحته الرسمية لحث المواطنين على الالتزام بارتداء الكمامات خاصة بوسائل المواصلات، في ظل اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس «كورونا».

وناشد البيان جميع المواطنين لتفادي المرور بموجه ثانيه من فيروس «كورونا» وحرصا على سلامتكم، ضروره الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، وأهمها ارتداء الكمامات الطبية بوسائل النقل العام والنقل الجماعي والميكروباص والأجرة، وإلا سيتم تطبيق الغرامات المالية المقررة في حالة عدم ارتدائها.