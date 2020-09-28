شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري أوعية دموية يقدم نصائح للحفاظ على صحة القلب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد الشريف، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والقسطرة العلاجية بمعهد ناصر، إن هناك عادات كثيرة نمارسها بصورة خاطئة تُمثل خطرًا كبيرًا على صحة القلب، أهمها التدخين وعدم الاهتمام بصحة اللثة والفم بشكل عام وعدم انتظام ضغط الدم والسكر بالإضافة إلى التوتر الشديد.

وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، في برنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على قناة «cbc»، مساء اليوم الاثنين، أن أهم العناصر التي تحافظ على صحة القلب الاهتمام بصحة اللثة والأسنان، مشيرًا إلى أن هناك دراسات علمية أثبتت أن عدم الاهتمام بصحة الفم بشكل عام، والإصابة بنوعية معينة من البكتيريا يؤدي إلى التهابات في صمامات القلب، مما يؤثر على إجراء عمليات قلب مفتوح.

وتابع: «من قام بإجراء عمليات لتغيير صمامات القلب في ظل حالة عدم الاهتمام بالفم والأسنان بشكل عام يعرضهم لتغيير هذه الصمامات مرة أخرى»، مشددًا على ضرورة الاهتمام بممارسة الرياضة بشكل يومي حيث أن الرياضة تُقلل من التوتر، بالإضافة إلى أن المواصلات والضوضاء يؤديان إلى فرز الجسم لمادة الأدرينالين؛ مما يحدث ارتفاعًا لضغط الدم؛ الأمر الذي يؤدي إلى سكتة دماغية مفاجأة.

وذكر أن عدم الانتظام في ساعات النوم من 6 إلى 8 ساعات يوميًا من الممكن أن يؤدي إلى حدوث انخفاض في الدورة الدموية وارتفاع في ضغط الدم؛ مما ينتج عنه جلطة في القلب تؤدي إلى الوفاة المفاجئة.

وأضاف «الشريف» أن أمراض القلب تمس جميع الأعمار وليس الكبار فقط ولكن هناك من الشباب والأطفال، مشيرًا إلى أن معتقد أن أمراض القلب تأتي بعد سن الخمسين معتقد خاطئ تمامًا، خاصة أن مع أمور الحياة اليومية نجد أن أمراض القلب تُصيب الشباب أصحاب العشرين عامًا.

وتابع: «الجمعية الأمريكية لأمراض القلب تضع التوتر والضغط النفسي على الشاب رقم واحد كعامل خطورة على أمراض القلب، بجانب أمراض السكر والضغط»، مطالبًا بممارسة رياضة المشي على الأقل يوميًا للوقاية من أمراض القلب وضغط الدم.

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