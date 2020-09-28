شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة كفر الشيخ تتابع تطهير خطوط الصرف قبل موسم الشتاء بدسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بدء العمل بتطهير خطوط الصرف قبل موسم الشتاء ومواجهة التغيرات المناخية الطارئة، وبالتنسيق مع كافة الجهات المعينة، شركة مياه الشرب ورئيس شبكة الصرف الصحي، ورؤساء الأحياء بمتابعة استكمال تنفيذ تطهير خطوط الصرف قبل موسم الشتاء، وذلك تنفيذاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

كما وجهت المهندسة عايدة ماضي، بمتابعة تنفيذ خطة أعمال التطهير لجميع الخطوط والبيارات وصفايات الأمطار قبل بداية فصل الشتاء، وتكليف جميع النواب ورؤساء الأحياء ورؤساء القرى بتنفيذ الخطة خلال خمسة عشر يوما من اليوم, وتم فجر اليوم اعمال التطهير بتطهير واستكمال منطقة حلقة السمك.