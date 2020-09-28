شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع مجهودات معمل فحص PCR لفيروس كورونا للمسافرين للخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف عبدالخالق منظومة العمل بالمعمل الإقليمي المشترك ببني سويف، والذي يقوم بإجراء فحوصات «PCR» للمسافرين للخارج من أبناء بني سويف وأيضا لاعبي وأعضاء الأندية والفرق الرياضية بالمحافظة.

وصرح وكيل الوزارة أن المعمل منذ أغسطس الماضي وحتى اليوم قد أجرى فحص PCR لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» لعدد 8600 مواطن من المسافرين للخارج من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى فحص 67 من لاعبي الفرق الرياضية بنادي بني سويف الرياضي ونادي التليفونات طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الصحة والسكان والاتحاد المصري لكرة القدم في هذا الشأن، وذلك وسط التزام تام بكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية.

كما أوضح وكيل الوزارة بأن مواعيد الحجز وسحب العينات تبدأ في الساعة 7.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا يوميا، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، مشيرا إلى أن المواطن الراغب في الخدمه يقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة والتي تشمل «صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي»، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة في نفس يوم سحب العينة.