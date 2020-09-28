شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مبادرة «شباب يدير شباب» بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد نائب محافظ الأقصر محمد عبدالقادر خيري، اليوم الإثنين، فعاليات تدشين مبادرة «شباب يدير شباب» بمحافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وذلك بحضور مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة حفني بركات حفني، وعدد من شباب المبادرة على مستوى المحافظة، ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني دينا فؤاد، والتي شاركت عبر «الفيديو كونفرانس».

وترتكز المبادرة التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة على تكوين مجموعات من الشباب المتطوعين في كل المحافظات يتواصلون مع نظرائهم من الشباب للتعرف على متطلباتهم واحتياجاتهم من برامج ومشروعات الوزارة للقيام بتنفيذها، إضافة إلى عقد لقاءات حوارية مع المسؤولين لتبادل الآراء، وطرح الاستفسارات حول مختلف القضايا، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على المشاركة في أنشطة وزارة الشباب والرياضة، واقتراح أفكار شبابية وتنفيذها داخل المحافظة، وتأهيل وتدريب الشباب ورفع كفاءتهم.

ومن جانبه، رحب نائب محافظ الأقصر، بفكرة المبادرة، مؤكدا أن الشباب هم ذخيرة المجتمع وأساس عملية التنمية وبناء الوطن، لافتا إلى أنه يتمنى نجاح المبادرة من خلال الأفكار الإبداعية المتنوعة، وأن يكون الشباب المشاركين بها سفراء لمصر في مختلف المجالات.