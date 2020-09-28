شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يؤكد على مديري المديريات الحفاظ على المال العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، على مديري المديريات ببذل كل الجهود للحافظ على المال العام، وصرف أي مبالغ مالية في أعمال تستحق وفي الصالح العام ولخدمة أبناء السويس، ضاربا المثل بأن هناك 10 سيارات قلاب بجهاز النظافة تم صيانتها وإصلاحها بتكلفة اجمالية 2.5 مليون جنيه بدلاً من بيعهم خردة في مزاد علنى بمبلغ زهيد جدا يصل إلى ربع مليون جنيه تقريبا، مؤكدا أن التكلفة الاجمالية للإصلاح تعد ثمن سيارة واحدة فقط.

كما أكد صقر، خلال انعقاد المجلس التنفيذي اليوم الاثنين، على أن المحافظة تقوم حالياً بإعادة تعظيم الموارد المالية من خلال إعادة تأجير بعض المشروعات والمنشآت التي تعود بالنفع العام على السويس.