شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري لدى الصين يشارك في افتتاح المنتدى العالمي الثالث للثقافة والسياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح السفير الدكتور محمد البدري سفير جمهورية مصر العربية لدى الصين مع عمدة مدينة «شيان» الصينية Li Mingyuan المنتدى العالمي الثالث للثقافة والسياحة، والذي ينعقد على مدار يومي 28-29 سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة المدير التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية وقيادات الحكومة الصينية ومُمثلي العديد من شركات السياحة العالمية الكبرى والسفراء المعتمدين بالصين، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية لدعم جهود تنشيط السياحة المصرية.

ومن المُقرر أن يناقش المنتدى سبل إصلاح ودفع قطاع السياحة الثقافية العالمية وتوظيفها كمحرك للنمو الاقتصادي بشكل مُستدام بعد احتواء فيروس كورونا، وكذلك سبل الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق لتفعيل السياحة الثقافية لدى الدول المُنضمة للمبادرة ومن بينها مصر.

وقد تم اختيار مصر كضيف الشرف لنسخة هذا العام من المنتدى في ضوء حضارتها العريقة وريادتها في مجال السياحة الثقافية، حيث ألقى السفير البدري كلمة خلال أعمال الافتتاح ركز فيها على سبل تطوير السياحة إلى المدن ذات التراث الحضاري والثقافي المُمتد عبر تاريخ البشرية، مستعرضاً الترابط بين الثقافات المتعددة لمصر وتجربتها في الاستفادة منها في رفع مستوى الجذب السياحي للمقاصد المصرية، منوهاً بالجهود المصرية المبذولة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لتنمية النشاط السياحي رغم القيود التي يفرضها انتشار وباء كورونا المُستجد، وكذلك للتخطيط لمرحلة ما بعد السيطرة والقضاء على الوباء.