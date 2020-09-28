شكرا لقرائتكم خبر عن تخرج الدفعة الأولى للتلمذة الصناعية بمدرسة التربية الفكرية ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الاثنين، حفل تخرج الدفعة الأولى للتلمذة الصناعية بمدرسة التربية الفكرية للعام الدراسي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، بحضور علاء الدسوقي مدير إدارة التعليم العام و وليد فتحي مدير إدارة التربية الخاصة.

وعبر باهى عن فخره بتخرج الدفعة الأولى من التلمذة الصناعية من طلاب التربية الخاصة بمدرسة التربية الفكرية وعددها ١٥ طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن هذه الشهادة تعادل الشهادة الإعدادية المهنية طبقا للقرار الوزاري ٢٩١ لسنة ٢٠١٧.

وأكد وكيل الوزارة أن خريجي التلمذة الصناعية يسمح لهم الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي الفني بحيث لا يتجاوز عمر الطالب ٢١ عاما عند التقدم للالتحاق، مقدما الشكر لكل القائمين على مدارس التربية الخاصة بالمحافظة لما يبذل مع جهد ملموس مع ذوى الهمم.

أقيم الحفل بإحدى قاعات الاحتفالات بحضور أولياء أمور الطلاب الخريجين والموجهين الأوائل والعموم ورؤساء الأقسام بإدارة التربية الخاصة ومديري مدارس التربية الخاصة ووكلائها وأشرف عليه فنيا السيد متولى منسق الأنشطة بإدارة التربية الخاصة.