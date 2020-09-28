شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي السويس» يوافق علي تخصيص قطعة أرض لإنشاء رافع مياه لتغذية مدينة السلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة السويس، الذي عقد اليوم الاثنين برئاسة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، على تخصيص قطعة أرض لإنشاء رافع مياه لتغذية مدينة السلام، ضمن مشروع توصيل مياه الشرب لمدينة السلام من خط العاشر من رمضان والذي يتكلف 95 مليون جنيه.

وأكد المحافظ علي إدارة إشغال بورتوفيق بالسويس سرعة الانتهاء من أعمال التطوير بحدائق بورتوفيق، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء من أعمال شبكات صرف الأمطار بشارع الجيش أول بورتوفيق تمهيداً للأعمال ، لافتا إلى أن هناك تطوير كامل حتى مدخل ميناء بورتوفيق ويشمل الإنارة العامة والرصف للطريق بعد الانتهاء من البنية الأساسية للصرف الصحي وشبكة صرف الأمطار.