شكرا لقرائتكم خبر عن حملة موسعة على محال الخردة بحي العرب ببورسعيد.. وتشميع محل بدون ترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عادل عبدالفتاح، رئيس حي العرب ببورسعيد، الحملة التي شنتها أجهزة الحي بقيادة محمد خلف، سكرتير الحي، بمشاركة إدارات الرخص والمتابعة والحجز الإداري وشؤون البيئة والشؤون القانونية.

وبحسب بيان، الاثنين، استهدفت الحملة عددًا من محلات الخردة الواقعة بنطاق الحي، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع محل خردة أمام حديقة الفردوس بجوار مركز طبي العرب ٢، لممارسة النشاط بدون وجود ترخيص، الحملة تستهدف ضبط أي مخالفات داخل هذه المحال واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

كما جرى توجيه إنذار إلى أصحاب هذه المحال بالكشف عن أي خردة مجهولة المصدر، مشددا على مراجعة رخص هذه المحال وإلغاء نشاطها في حالة عدم وجود تراخيص مزاولة نشاط لها، وكذلك غلق وتشميع أي محل بدون ترخيص أو يمارس نشاطا غير المرخص له به، وتحرير محاضر مخالفة لهم في حالة عدم الالتزام بالنشاط المرخص لهم.