أخبار مصر | الصحة العالمية: اختبار جديد يكشف فيروس كورونا في 15 دقيقة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 08:56 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: اختبار جديد يكشف فيروس كورونا في 15 دقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور تادروس ادهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين عن اختبار جديد سريع لفيروس كورونا المستجد، يقوم بتحديد إصابة الشخص من عدمه خلال 15 الى 30 دقيقة فقط.

وأشار تادروس فى مؤتمر صحفى بمقر المنظمة فى جنيف، إلى انه سيتم توفير 120 مليون وحدة من هذا الاختبار للبلدان متوسطة ومنخفضة الدخل على مدار الاشهر الستة المقبلة وستوزع على عدد كبير من البلدان الافريقية بداية من شهر أكتوبر.

وقال مدير عام منظمة الصحة إن سعر الاختبار الجديد هو خمسة دولارات فقط وتوقع ان ينخفض السعر اكثر خلال الفترة المقبلة.

من جانبها قالت كاتارينا بومى الرئيس التنفيذى للصندوق العالمى للتشخيصات الجديدة المبتكرة والمعروف باسم ( فايند ) إن الفحص الجديد يحمل اسم ( أر دى تى ) يوجد منه نوعان وهو سهل الاسخدام ويعطى نتائج موثوقة، مشيرة إلى أن نتيجة هذا النوع السريع من الاختبار لفيروس كورونا له فعالية كبيرة تصل نسبتها إلى 80 % عندما يستخدم فى المجتمعات التى يوجد بها انتشار سريع وكبير لفيروس كورونا.

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على صعيد متصل وردا على أسئلة الصحفيين، قالت الدكتورة ماريا فان كيركوف المسؤولة التنقنية عن مكافحة فيروس كورونا بمنظمة الصحة العالمية أن الاختبار الجديد يمكن للدول أن تستخدمه جنبا إلى جنب اختبار "بى سى أر"، ولكن الاخير يواجه تحديات تتمثل فى طول الفترة الزمنية اللازمة للحصول على نتيجة الفحص إضافة إلى تكلفته الكبيرة.

ولفتت إلى أن مشكلة فحص "بى سى أر" ايضا تتمثل فى ان الكثير من الدول ليس لديها امكانات كبيرة وبالتالى تضطر لارسال العينات إلى المعامل المركزية للحصول على النتيجة وهو مايستغرق وقتا طويلا.

وأكدت أن هناك حالات سيكون من المستحسن فيها اجراء اختبار بى سى أر وحالات اخرى سيكون من الافضل استخدام الاختبار الجديد.