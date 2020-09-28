مصر | "نفسه صعبت عليه".. حكاية انتحار قهوجي بعد مشاجرة مع والده والسر "عفش مراته"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 08:56 مساءً - انت الان تقراء خبر "نفسه صعبت عليه".. حكاية انتحار قهوجي بعد مشاجرة مع والده والسر "عفش مراته" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على مدار عام وشهرين، مكث القهوجي العشريني العمر منفردا بعد مغادرة زوجته شقتهما الكائنة بمنزل والده بمنطقة بشتيل وقرر أن يسكن في شقة جديدة لرفض والده عودتها إلى المنزل مرة آخري.

"نفسه صعبت عليه"

يوم الجريمة توجه "كريم فتحي" القهوجي، عمره 24 سنة، إلى منزل والده بمنطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم، شمال محافظة الجيزة، ليعاين منقولات زوجته لنقلها إلى شقتهما الجديدة، ليجد أن والده "المصاب بشلل نصفي"، ألقى بالمنقولات بمكان متسخ وبعض المنقولات مكسورة، ما آثار حفيظته.." ابويا عنده بيت كامل، ورمي العفش بتاعي متكسر".

مشاجرة بين القهوجي ووالده

أصوات شجار بين القهوجي ووالده أمام منزلهم، إلتم على إثرها الجيران، وتمكنوا من فض المشاجرة.. "عيب يابني أبوك راجل كبير وتعبان"، ليغادر الأب الشارع بعدها.

انتحار القهوجي

عقد الشاب العشريني العزم على التخلص من حياته، ليحضر سلاح خرطوش ويطلق عيار ناري صوب نفسه، ويسقط قتيلا في الحال غارقا في دمائه.

اخويا كان بينقل العفش وقع مات

هرع شقيق القهوجي نحوه بعد سماعه صوت العيار الناري، وبعده إلتم الأهالي بالشارع، وأبلغوا الشرطة.. "اخويا كان بينقل العقش وقع عليه.. مات"، وإنتقلت الشرطة إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين عكس أقوال شقيقه وإصابته بجرح عميق في منتصف الصدر غائر تسبب في توقف عضلة القلب.

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الجيران.. كان مريض نفسي

وإستمع رجال المباحث إلى جيران المتوفي الذين أكدوا أن والد الشاب كان خارج المنزل وقت سماعهم صوت النيران، وأنه كان يمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة.

الشرطة تتلقى بلاغا بالواقعة

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، بالعثور على جثة شاب مصاب بطلق خرطوش، بمنطقة بشتيل، نطاق المركز.

الشرطة تنتقل إلى مسرح الواقعة

إنتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة قهوجي عشريني العمر مصاب بطلق خرطوش.

ضرب نفسه بالنار

تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، توصلت إلى وجود خلافات بين المتوفي ووالده، وعلى إثر ذلك إنتحر الشاب عن طريق إطلاق عيار ناري صوب نفسه، ما أسفر عن وفاته متأثرا بإصابته، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، وبالعرض على النيابة العامة، أمر المستشار محمد هاني رئيس نيابة أوسيم، بتشريح جثة المتوفي وإعداد تقريرا حول سبب وفاته، والتصريح بالدفن عقب ذلك.