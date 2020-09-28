مصر | تأجيل محاكمة ربة منزل وأشقائها بتهمة سرقة زوجها بالإكراه في التبين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 28 سبتمبر 2020 08:56 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة ربة منزل وأشقائها بتهمة سرقة زوجها بالإكراه في التبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامي اليوم الاثنين تاجيل محاكمة كلًا من "ا.ع" ربة منزل محبوسة "ع.ع" عاطل محبوس و"ا.ع" عاطل محبوس لاتهامهم بسرقة مبالغ نقدية بالاكراه بمنطقة التبين لجلسة 3 نوفمبر لحضور المجني عليه.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي، اسامه عبد الظاهر وامانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.

وكشف امر احالة المتهمين الثلاثة الي محكمة الجنايات انهم بدائرة قسم التبين بمحافظة القاهرة قاموا جميعًا بسرقة المبلغ النقدي والمملوكة للمجني عليه محمد عصان وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه بان ما ظفرا به المتهمين الاولي والثاني بمسكنه حتي انقضا عليه مقيدين حركته ووجهت له المتهمة الاولي ضربه بصدرة باستخدام سلاح ابيض " سكين" فحدثت اصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وخرت قواها فصار طيعا لهما صاغرًا لسطوهما وتمكنا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المبلغ المالي المسروق وفروا به مستقلين الدراجة النارية قيادة المتهم الثالث.

وأضاف امر الاحالة ان المتهمة الاولي احرزت سلاح ابيض سكين بدون مسوغ من الضرورة الشخصية او المهنية، كما حاز المتهمين الثاني والثالث سلاح ابيض بدون مسوغ قانوني.

وتضمنت شهادة المجني عليه بالتحقيقات انه حال تواجده بمسكنه رفقة زوجته المتهمة الاولي والمتهم الثاني انقضا عليه مقيدين حركته وكانت له المتهمة الاولي ضربه بصدره باستخدام سلاح ابيض فاحدثت اصابته برفقة المتهم الثاني حتي تمكنا من سرقة اموال مقدرة ب25 الف جنية وفروا مستقلين الدراجة النارية رفقة المتهم الثالث.