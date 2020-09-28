شكرا لقرائتكم خبر عن «التجمع» يرفض ترشح نائبه الوحيد المنتخب بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الخلاف داخل حزب التجمع بين رئيس الحزب ونائب الحزب عبدالحميد كمال النائب الوحيد المنتخب للحزب في مجلس النواب الحالي، إلى عدم الدفع بـ«كمال» في الانتخابات المقبلة باسم الحزب عن دائرة السويس، ليخوض النائب الانتخابات المقبلة مستقلاً وأمام مرشح الحزب عاطف مغاوري.

وبحسب ما نشرته جريدة «الأهالي» الناطقة باسم حزب التجمع، فإن لجنة الحزب بالسويس رفضت ترشح «كمال» باسم الحزب.

ولحزب التجمع نائبين، أحدهما سيد عبدالعال رئيس الحزب الذي تم تعيينه ضمن الكوتة التي يختارها رئيس الجمهورية، والنائب عبدالحميد كمال الفائز في انتخابات 2015.

وكان الخلاف بدأ مبكراً بعد تسمية «عبدالعال» نفسه رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب، وهو ما اعترض عليه النائب المنتخب، وأعلن وقتها «كمال» تجميد نشاطه بحزب التجمع، على خلفية هذا القرار.

ومؤخراً شهد الخلاف منحى آخر بعد نشر «كمال» لتقرير مركز معلومات مجلس النواب، عن أداء نواب الحزب، وجاء أداء «كمال» محققاً أرقاماً كبيرة مقارنة برئيس الحزب، وهو ما تسبب في تعميق الخلاف بين رئيس الحزب والنائب.

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