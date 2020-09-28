شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا يشارك في ورشة عمل عن ترشيد استهلاك المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك حازم عمر نائب محافظ قنا فى ورشةعمل ترشيد إستهلاك المياه التى نظمها فرع الإتحاد العام للكشافة والمرشدات بمعسكرقنا الدائم تحت عنوان " رسل السلام " وذلك بحضور الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من قادة وأعضاء فرق الكشافة بالمحافظة وممثلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية الشباب والرياضة بقنا.

اعرب نائب المحافظ عن سعادته بمشاركته فى هذه الورشة موضحا ان ترشيد استهلاك المياه اصبح ضرورة مُلحة ولابد من تكاتف الجهود الحكومية مع المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لنشر الوعي بأهميةالترشيد في إستهلاك المياه وذلك فى ظل ارتفاع النمو السكاني مع ثبات حصة مصر فىالمياه مقدما الشكر لفريق الكشافة على تبنيه التوعية بترشيد استهلاك المياه.

من جانبه، ذكر وكيل وزارة التربية والتعليم أن نهر النيل يمثل شريان الحياه لمصر، وأن الحفاظ على المياه يمثل قضية أمن قومي، مشيرا إلى أن مديرية التربية والتعليم تنظم العديد من الندوات بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وفرق الكشافة لتوعية الطلاب بأهمية الحفاظ على المياه.