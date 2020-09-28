شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام بني سويف يبحث مستجدات استرداد أراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء هشام شادي، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، الاثنين، اجتماعا بالأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة بديوان عام المحافظة، تنفيذا لتوجيهات محافظ بني سويف، لبحث مستجدات ملف استرداد أراضي الدولة وحق الشعب، ومناقشة معدلات الأداء ونسب التنفيذ في ملف التقنين والإجراءات التي اتخذتها المحافظة لزيادة معدل الإنجاز وإنهاء الإجراءات وسرعة الانتهاء من الحالات المستوفاة وتسليم العقود لأصحابها والحلول والبدائل المنفذة لتذليل المعوقات التي قد تواجه منظومة العمل.

وأكد السكرتير العام على توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالعمل المتواصل على توفير التسهيلات اللازمة، للانتهاء من البت في كل طلبات التقنين، وفق جدول زمني محدد، وذلك من خلال العمل على وضع آليات واضحة وأسلوب عمل منظم لاستيفاء الملفات المقدمة قبل عرضها على اللجنة العليا للبت، وذلك سيساهم في تحقيق انجاز أفضل في الملف الحيوي الذي تتابعه الدولة بكل أجهزتها.

وشدد السكرتير العام على أهمية الاتصال الدائم والمباشر بين مكونات منظومة العمل، بحيث يكون هناك تواصل على مدار الساعة بين أعضاء اللجنة من رؤساء الوحدات المحلية والمختصين بجانب الجهات ذات الصلة والمعاونة، لسرعة تذليل المعوقات الطارئة أولا بأول، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للفحص الدقيق للملفات بالتوازي مع باقي جهود وأعمال منظومة العمل.

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة تقرير شامل عن ملف استرداد أراضي الدولة والموقف التنفيذي لملف التقنين، ومتطلبات طارئة لدعم المنظومة لتلافي بعض نقاط الضعف، ومضاعفة معدل الإنجاز، ونتائج الاجتماعات الفرعية لأعضاء اللجنة، وكذا ما تم تنفيذه من توجيهات في اجتماعات سابقة، حيث أكد السكرتير العام على أنه سيتم اتخاذ اللازم حيال كافة الموضوعات المطروحة وأنه سيتم عرضها على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

حضر الاجتماع المهندسة لمياء جلال، المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، وباقي أعضاء اللجنة من مسؤولي الزراعة والإسكان والمساحة والري ورؤساء الوحدات المحلية وغيرهم.

Advertisements