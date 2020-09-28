شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقب»: اجتماع للفصائل الفلسطينية بالقاهرة في أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس د.أيمن الرقب، أن هناك أنباء عن اجتماع للفصائل الفلسطينية بالقاهرة في الثالث من أكتوبر المقبل.

وأكد الرقب مساء اليوم الإثنين، في تصريحات تليفزيونية أن القاهرة هي التي كُلفت منذ البداية من الجامعة العربية بالإشراف على ملف المصالحة الفلسطينية، خاصة أن الجغرافيا السياسية تفرض الدور المصري، لافتا إلى أن البحث عن أي مكان لعقد إجتماع من أجل إنجاز ملف المصالحة لا يزعج المصريين.

وأشار إلى أنه كان هناك لقاء في الدوحة قبل عامين، ولم يكن انزعاج لدى مصر، بل بالعكس طالما الأساس هو إكمال ملف المصالحة الفلسطينية.

وأوضح الرقب أن هناك هدفا لدى الجميع بالوصول إلى انتخابات فلسطينية فلسطينية تنهي حالة فقدان الشرعيات التي تكلّست منذ 15 عاما، لافتا أنه في النهاية الهدف الوصول لرؤية القاهرة في إنهاء الخلافات الفلسطينية.

وبين أن استكمال جولة المصالحة التي نراها الآن بدات في الثاني من يوليو بلقاء بين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب(م7)، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، والذي نتج عنه لقاء الفصائل في الثالث من سبتمبر.

وقال الرقب إنه قد جرى الإعلان عن مسار وفد حركة فتح قبل أن ينطلق من رام الله، بأن الجولة ستبدأ من اسطنبول ثم الدوحة والقاهرة، وتختم بشكل إجباري في عمان لتطلع القيادة الأردنية على تفاصيل اللقاءات.

وأضاف: هناك اجتماع في القاهرة، قد يكون بداية أكتوبر القادم، وسيتم دعوة كافة الفصائل ليكون تتويجا للإعلان بشكل نهائي عن البدء بتنفيذ ملف المصالحة الفلسطينية والتي تعثرت أكثر من مرة.

وأشار الرقب إلى أن ما يدفع الناس بعدم التفاؤل، هو أن هناك جولات كثيرة حدثت سابقا لكنها فشلت، وكان آخرها عام 2017 مما يدفع الناس للتشاؤم من جدية تحقيق المصالحة.

وأكد أنه اذا ما حدث اجتماع أكتوبر للأمناء العامين للفصائل في القاهرة، فسيكون تتويجا رغم ما نراه من تشنج بعض الفصائل بسبب الثنائية في الحوارات بين فتح وحماس، موضحا أن هذا طبيعي جدا حيث حماس تسيطر على الأرض قطاع غزة وفتح والسلطة تسيطر على الوضع بالضفة الغربية، لذلك الحل بين الحركتين قد يريح كثيرا في الملفات العالقة.

وأضاف: إذا كان بالفعل القاهرة ستدعو الفصائل لاجتماع مباشر رغم جائحة كورونا، فهذا الأمر له دلالات كبيرة جدا، وهي بذلك تقول لمن يريد أن يعبث بملف المصالحة أنها هي المرجعية الأولى والنهائية لهذا الملف.

وقال الرقب إن ما نتج عن لقاء فتح وحماس في إسطنبول حتى اللحظة لا تغيرات على الأرض حيث كل شيء كما هو عليه، مستدركا: لكن لأول مرة وبحسب ما جرى تسريبه، أن السلطة أقرت بما كانت ترفضه في السابق وهو إعترافها بأجهزة حماس الأمنية والإدارية في قطاع غزة، وهذا شيء متقدم.

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وأضاف: تفاصيل كثيرة منها الاحتكام للإنتخابات كفيصل تبدأ بالتشريعية وتنتهي بالمجلس الوطني.

ولفت إلى أنه إذا كان هذا الأمر بالفعل أخذ حيز للتنفيذ، ستكون التفاصيل صعبة جدا، متسائلا: من سيشرف على الإنتخابات في غزة، ومن في الضفة؟ وهل المحكمة الدستورية هي المرجعية التي لا تعترف بها حركة حماس؟؟.

وعبر الرقب عن خشيته، أن يكون ذلك مؤقتا لحين الانتخابات انتهاء الأمريكية، مشددا أنه في حال ثبت صحة ذلك على كل قيادات هذه الفصائل أن تتنحى جانبا.

وأكد أن هذه الفرصة تاريخية، وقد مررنا فرص كثيرة، لكن الآن هناك رؤية أمريكية إتجاه إدارة ملف الصراع، وهناك تغيرات كبيرة جدا في الإقليم، علينا نحن كفلسطينيين ان نكون بقدر هذه المتغيرات، مشددا إن لم نكن بحجمها فعلى كل قيادت الفصائل دون استنثاء بما فيهم السلطة الفلسطينية التنحي جانبا، وليتركوا الشعب يقول كلمته.

وحول لقاء وفد وفد حركة فتح يوم الإثنين، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال إن اللقاء تم في الإطار الرسمي، كما سيلتقي الوفد مع الأمين العام لجامعة العربية أحمد أبوالغيط، لافتا إلى أن مايدور بالخفاء لا ندرك تفاصيله حتى الآن.

وقال الرقب: «نتمنى أن نصل في النهاية لاتفاق نحتكم فيه لجماهير شعبنا لتقول كلمتها في من يمثلهم».