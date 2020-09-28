شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الإسكندرية» يتفقد وحدات الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور خالد جمال عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، جولة ميدانية لتفقد أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى ضمن مبادرة 100 مليون صحة بمنطقتى المنتزه والعجمي الطبيتين الإثنين.

وعقد وكيل الوزارة، اجتماعاً بمديرة المنطقة وفريق الطب الوقائي، ثم تفقد العمل بالفرق الثابتة بمركز الصحة المهنية والعمراوي والمنتزة الريفية والمنتزة العلاجية، وعدد من الفرق المتحركة، حيث وجه بإضافة عشر فرق متحركة وإعادة توزيع الفرق على أماكن التزاحم لتكون أقرب إلى المواطنين في أماكن تواجدهم، كما شدد على أهمية زيادة التغطية الإعلامية والتوعية بأهمية المبادرة.

الجدير بالذكر أن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى تستهدف جميع المواطنين فوق سن الأربعين عاما، علاوة على المرضى الذين يتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما المصابين بارتفاع ضغط الدم والسكري المسجلين بقاعدة بيانات حملة ١٠٠ مليون صحة من خلال تقديم خدمة الكشف المبكر عن مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن والسمنة، والاعتلال الكلوي المزمن، ويشمل ذلك الكشف الطبي وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج المناسب مجانا من خلال فرق طبية متواجدة داخل وحدات الرعاية الأولية بالمحافظة ونقاط ثابتة بالأندية ومراكز الشباب، علاوة على فرق متحركة تتوجه للمصانع والشركات وأماكن التجمعات، وتعمل تلك الفرق على فترتي عمل: الأولى من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، والثانية من الثالثة عصرا وحتى التاسعة مساء .

وكيل "صحة الاسكندرية" يتفقد وحدات الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى .. ويوجه باضافة 10 فرق متحركة

وكيل "صحة الاسكندرية" يتفقد وحدات الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى .. ويوجه باضافة 10 فرق متحركة

وكيل "صحة الاسكندرية" يتفقد وحدات الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى .. ويوجه باضافة 10 فرق متحركة

وكيل "صحة الاسكندرية" يتفقد وحدات الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى .. ويوجه باضافة 10 فرق متحركة

وكيل "صحة الاسكندرية" يتفقد وحدات الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى .. ويوجه باضافة 10 فرق متحركة

وكيل "صحة الاسكندرية" يتفقد وحدات الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى .. ويوجه باضافة 10 فرق متحركة